Lyon : un festival en plein air à destination des jeunes débute ce mardi

Le festival gratuit D’Art et D’Air se tiendra du 1er au 5 juin prochain dans le quartier de la Duchère. Sa programmation variée, adaptée à

tous les âges intègre des grands noms de la scène artistique. L’événement est gratuit et ouvert à tous.



Concerts, arts de la rue, théâtre, contes, danses, 13 compagnies se succéderont pour vous proposer 20 heures de spectacles sélectionnés par les organisateurs.



D'art et D'air est le premier festival jeune public de l'agglomération lyonnaise totalement gratuit, organisé en plein air et ouvert à tous et toutes.