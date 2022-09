Ce mardi 27 septembre, un quinquagénaire a été percuté par un tramway et a été touché au niveau des jambes selon le Progrès. C’est la ligne T4 qui est mise en cause dans l’incident. L’homme s’est engagé alors que le tramway arrivait. La chauffeuse du tram a réalisé un freinage d’urgence et s’est blessée à la tête en chutant. Les deux personnes blessées ont été prises en charge par les secours.