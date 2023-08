Un homme de 25 ans a été percuté par un train dans le tunnel de Loyasse à Lyon ce dimanche en milieu de matinée. La victime est grièvement blessée et a été transportée à l’hôpital. Les passagers du train ont été évacués et le trafic ferroviaire a été interrompu.



A noter que la police, les gendarmes, des agents de la SNCF et près de 40 pompiers étaient présents sur place après le drame.