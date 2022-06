Lyon : un homme entre la vie et la mort après avoir été agressé au couteau

Dans la nuit dimanche à lundi, un homme a été grièvement blessé lors d’une altercation avec un individu dans le 9e arrondissement de Lyon, dans le quartier de Vaise.



La victime, âgée d’une trentaine d’années, a été frappée à la tête avec une bouteille, puis son agresseur lui a porté un coup de couteau au niveau du flanc, selon les informations du Progrès. L’homme a été transporté à l’hôpital et son pronostic vital est engagé.



D’après le quotidien régional, le suspect, âgé pour sa part d’une cinquantaine d’années, a été rapidement interpellé par les policiers grâce à la description des témoins. Il a été placé en garde à vue et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cette violente agression.