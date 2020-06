Lyon : un homme pris en flagrant délit de vol dans un restaurant

Dans la nuit de lundi à mardi, un jeune homme a été interpellé en flagrant délit par les policiers, alors qu’il tentait de voler le contenu de la caisse d’un bar-restaurant dans le 2e arrondissement. Il va être présenté au parquet de Lyon ce mercredi.



L’individu originaire d’Oullins s’est introduit dans l’établissement situé rue Mercière, en fracturant la serrure. Il a dégradé une imprimante, ainsi que la caisse dont il essayait de subtiliser le contenu. Déjà connu des services de police avec cinquante-cinq antécédents judiciaires, l’homme de 25 ans a été placé en garde à vue.



Auditionné par les enquêteurs, il a reconnu avoir essayé de voler de l’argent. Il affirme cependant que l’entrée n’était pas verrouillée, et que sa première intention était de dérober des bouteilles d’alcool.



Pour vol et dégradation, il encourt cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.