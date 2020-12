Lyon : un important trafic de stupéfiants a été démantelé

Un important trafic de stupéfiants a été démantelé dans le 9e arrondissement de Lyon. Début octobre dernier, une surveillance avait été mise en place aux abords du domicile d’un homme de 58 ans.

Son fils de 33 ans, qui habite le quartier de la Duchère, était susceptible d’utiliser l’appartement de son père pour revendre des stupéfiants. Rapidement, les policiers ont constaté de nombreuses allées et venues de clients. Ils sont également parvenus à identifier le fournisseur présumé en résine de cannabis, un vénissian de 30 ans.

La semaine dernière, deux clients ont été interpellés en possession de résine de cannabis. Dès le mardi, à l’aube, les principaux protagonistes étaient interpellés.

Les différentes perquisitions menées ont permis de découvrir 170 grammes de résine de cannabis et 100 grammes d’herbe conditionnés pour la revente ainsi que deux armes de poing. Chez le revendeur, les forces de l’ordre ont mis la main sur la somme de 2000 euros en espèces ainsi que de nombreux reçus de jeux et pari sportif (près de 80 000 euros). Chez le fournisseur à Vénissieux 2, 100 kg de résine de cannabis ainsi que 1000 euros en espèces ont été trouvés. Les policiers ont également trouvé 1,2 kg d’herbe de cannabis chez un autre revendeur, à Limonest.

L’enquête permettait d’établir que le revendeur était actif depuis 2015. Les policiers évaluaient le chiffre d’affaires généré par le point de deal à plus de 400 000 euros, rien que sur les deux dernières années, pour près de 150 kilos de résine de cannabis écoulés.

Six personnes, dont le revendeur et trois membres de sa famille et ses deux fournisseurs, ont été présentées au parquet ce vendredi en vue de l’ouverture d’une information judiciaire. Mis en examen, le revendeur, un de ses frères et les deux fournisseurs ont été placés sous mandat de dépôt.