Lyon : un jeune homme se tue en sautant dans la Saône

Un jeune homme de 21 ans a trouvé la mort en sautant dans la Saône, ce mercredi à Lyon dans le 9ème arrondissement.

La victime faisait partie d’un groupe d’amis qui avaient fait la fête la nuit passée et qui, vers 21 heures, se trouvaient dans le secteur de l’Île Barbe à Lyon. L’un d’eux, âgé de 21 ans et originaire d’Écully, a entrepris de faire un saut périlleux depuis le pont. Le jeune homme, sous l’emprise de l’alcool, est tombé à l’eau et a brièvement refait surface, avant de couler. Les pompiers l’ont repêché mais il était trop tard. Les tentatives de réanimation sont restées sans succès.

Les circonstances de sa mort sont encore à déterminer. Une enquête a été ouverte afin de savoir si l’individu s’est noyé, s’il a été victime d’un choc avec un obstacle, ou s’il a fait un malaise fatal.