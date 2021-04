Lyon : un militant anti-hélicoptère saisi le tribunal administratif

Le tribunal administratif de Lyon a été saisi en “référé-suspension” par un militant anti-hélicoptère, ce jeudi.



En effet, via son avocat, il a demandé le maintien au sol des hélicoptères de la gendarmerie. Sa demande est basée sur un rapport du Comité contre les violences policières de Lyon. Celui-ci a déclaré que la ville de Lyon serait celle de France où la police et la gendarmerie utilisent le plus l’hélicoptère.



Effectivement 490 heures de vol ont été recensées pour des missions de police en 2015 selon l’expertise. Le budget national annuel des hélicoptères de gendarmerie représente quant à lui 67 millions d’euros et il faut compter 1 800€ pour une heure de vol.



Par ailleurs, selon le militant, les hélicoptères “interviennent en dehors de tout cadre juridique” puisque la loi sur la sécurité globale n’est pas encore entrée en vigueur. Il tient donc à maintenir les hélicoptères au sol en attendant la promulgation de cette loi.