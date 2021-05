Lyon : un millier de personnes pour la marche de soutien au peuple palestinien

Environ 1000 personnes se sont rassemblées ce samedi à Lyon pour une marche de soutien à la Palestine entre la place Bellecour et la place Jean Macé.



La semaine dernière, un autre rassemblement avait déjà réuni 1000 personnes. La manifestation de cet après-midi s’est déroulée dans le calme.



Les tramways T1 et T2 ont toutefois été impactés. Une minute de silence a été respectée en hommage à toutes les familles endeuillées lors des récents affrontements entre Israël et le Hamas.