Un nouveau passage a été créée pour traverser le centre commercial Westfield la Part-Dieu à Lyon. Il permet notamment de se rendre du boulevard Vivier-Merle aux rues Servient et Garibaldi et vice-versa. Ainsi ce sont deux nouvelles portes nommées Porte Garibaldi et Porte Gare Part-Dieu qui ont été mises en place pour faciliter la circulation des habitants du quartier.