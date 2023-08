Nouveau record météorologique à Lyon. Les pluies de samedi ont permis d’établir un nouveau record cet été. Samedi a été le jour ayant enregistré le plus de précipitations au cours du mois d’août, et même de l’été.



Selon la station météorologique de Lyon 7, à 23h30, il était tombé 21,3 mm de pluie, soit les plus grosses précipitations sur une journée de cet été 2023.

Très bon arrosage cette nuit avec 25 à 35 mm tombés ! C'est environ 40% de la normale d'un mois d'août tombés en 24h 😁

Ce dimanche s'annonce bien frais ! — Lyon Météo (@LyonMeteo69) August 27, 2023