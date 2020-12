Lyon : un nouvel archevêque pour remplacer le cardinal Barbarin

Le nouvel archevêque de Lyon a officiellement pris ses fonctions ce dimanche à 16h lors de sa cérémonie d’installation à la cathédrale Saint-Jean.



Monseigneur Olivier de Germay remplace donc le cardinal Barbarin au diocèse de Lyon. Près de 300 personnes étaient venues assister à son intronisation. La moitié des évêques français et l’intégralité des archevêques ainsi qu’une centaine de prêtres comptaient parmi les présents.



En dépit de l’affaire Preynat qui avait donné lieu à la démission du Cardinal Barbarin en mars, Msgr Olivier de Germay a tenu à rendre hommage à ce dernier. “Je sais bien que ce que l’on a appelé les affaires a abîmé l’unité de notre diocèse. L’affaire Preynat est devenue l’affaire Barbarin et il y a eu les pour et les contre. À peu près tous, cependant, sont d’accord pour reconnaître le dynamisme, la créativité et l’impulsion missionnaire que l’on doit au cardinal“.



Après son discours, le nouvel archevêque a tenu une messe de plus de deux heures dans l’enceinte de la cathédrale Saint-Jean.