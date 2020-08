Lyon : un nouvel incendie vise une mosquée, la piste criminelle privilégiée

Un nouvel incendie s’est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 2h du matin, à la mosquée Essalem, à Perrache, dans le 2e arrondissement de Lyon.



Le feu a rapidement été maîtrisé, mais la porte d’entrée a été détruite et quelques dégâts ont aussi été constatés à l’intérieur du lieu de culte. Une personne, à l’extérieur de la mosquée, a été incommodée par la fumée, mais aucun blessé n’est à déplorer.



Selon le maire du 2e arrondissement de Lyon, Pierre Oliver, l’origine de l’incendie “serait d’origine criminelle.” Cette hypothèse a été confirmée par le parquet de Lyon qui a déclaré que “les premières constatations conduisent à privilégier l’hypothèse criminelle.” Il s’agit du deuxième incident visant un lieu de culte musulman dans l’agglomération en moins d’une semaine, après l’incendie criminel qui a ravagé la mosquée Omar à Bron, vendredi dernier.



Gérald Darmanin et Pierre Oliver ont condamné fermement sur Twitter cette nouvelle tentative d’incendie. La préfecture a par la suite annoncé que “face à la recrudescence de ces actes, une réunion se tiendra cet après-midi en préfecture en présence des représentants du culte musulman afin de faire un point sur la sécurité et la sécurisation des mosquées.“

Je condamne la tentative d’incendie cette nuit dans la mosquée Essalam de Lyon, la 2ème cette semaine. Actes antimusulmans, antisémites, antichrétiens: ces agissements imbeciles et haineux sont contraires à tout ce qu’est la France. Je protégerai la liberté de culte. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 13, 2020