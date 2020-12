Lyon : un périmètre d’interdiction de manifester mis en place ce samedi

Le préfet du Rhône vient de prendre un arrêté pour empêcher l’accès du centre-ville de Lyon aux manifestants ce samedi de 10h à 20h.



L’ensemble de la presqu’île est concerné par cette décision : le quai Jean Moulin, la rue Puits-Gaillot, la place des Terreaux, la rue Constantine, le quai de la Pêcherie, le quai Saint Antoine, le quai des Célestins, le quai Tilsitt, la rue Antoine de Saint-Exupéry, la chaussée Sud Bellecour, la place Antonin Poncet, le quai Gailleton, le quai Jules Courmont, la rue Victor Hugo et la place Carnot.



À noter que la contre-allée du quai Gailleton à hauteur de la place Antonin Poncet, ainsi que les places Antonin Poncet et Bellecour seront exclues de ce périmètre.



La manifestation du samedi 28 novembre contre la loi Sécurité Globale et son article 24 très controversé avait donné lieu à de nombreux troubles en presqu’île. Des tensions avaient émergé dans l’après-midi, gênant les commerçants.



La manifestation de samedi contre la loi Sécurité Globale a prévu en conséquence de se réunir sur la rive gauche du Rhône.