Lyon : un périmètre d’interdiction de manifester mis en place ce samedi

Les gilets jaunes ont lancé des appels à la manifestation à Lyon pour ce premier week-end déconfiné. Afin de contrer cette possibilité de rassemblement, la préfecture du Rhône a mis en place un périmètre d’interdiction aux manifestations dans le centre de Lyon entre 8h et 22h.



L’État dénonce le fait qu’il s’agit “d’un appel à rassemblement qui va à l’encontre des recommandations sanitaires gouvernementales et des autorités de santé.” En effet, les rassemblements de plus de 10 personnes sont toujours interdits à ce jour afin de limiter la propagation du virus.



Les rassemblements pour manifester seront également interdits ce samedi à Toulouse et à Montpellier sous réserve de s’exposer à une contravention de 135€.



Le périmètre d’interdiction :



Rue du Puits Gaillot, la place des Terreaux, la rue d’Algérie, le quai Saint-Vincent, le quai de la Pêcherie, le quai Saint-Antoine, le quai des Célestins, le quai Tilsitt, la rue Antoine de Saint-Exupéry, la chaussée Sud Bellecour, la place Antonin Poncet, le quai Gailleton, le quai Jules Courmont et le quai Jean Moulin. Cette interdiction vaut également pour la rue Victor Hugo.

Le préfet interdit les rassemblements le samedi 16mai dans le centre-ville de #Lyon. Les gestes barrière ne pourront être respectés dans le contexte des #manifestations.



Il en appelle à la responsabilité de chacun au regard de la situation sanitaire complexe liée au #COVID__19. pic.twitter.com/C7ofZi8xWD — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) May 15, 2020