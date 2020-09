Un grave accident entre un piéton et un tram a eu lieu ce lundi matin dans le 8e arrondissement de Lyon.



L’accident s’est produit vers 8h30 sur la lige T4 dans le quartier des Etats-Unis. L’homme a été pris en charge par les secours et transporté à l’hôpital en état d’urgence absolue. On ignore pour le moment les circonstances de cet accident.



Le trafic a pu reprendre sur la ligne.

T4-08h40-Circule de La Doua G.B. à Jet d'Eau M.F. + de G. de Véniss. à Hôp. Feyzin Véniss.-Stations Lycée Lumière à La Borelle non desservies-Reprise 09h50. — TCL infos trafic (@TCLtrafic) September 7, 2020