Lyon : un point de collecte de sapins de Noël détruit par les flammes

Alors que plusieurs points de collecte de sapins de Noëls ont été mis en place sur l’ensemble de la Métropole de Lyon, celui situé dans le 7e arrondissement de la capitale des Gaules sur la place du Prado a été victime d’un incendie ce dimanche 7 janvier en fin d’après-midi. Les sapins présents sur les lieux ont, en partie, pris feu dans l’incendie. Nous ne savons pas pour l’heure si il s’agit d’un accident ou d’un incendie criminel, cependant il est rappelé qu’il est nécessaire de déposer ses arbres dans ces espaces et non pas sur la voie publique, et surtout qu’ils doivent être déposés sans décorations ni sacs.