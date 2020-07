Lyon : un policier mis en examen pour “atteintes sexuelles”

Le policier lyonnais qui était en garde à vue depuis lundi à l’IGPN, a finalement été mis en examen pour ” d’atteintes sexuelles sur un mineur âgé de plus de 15 ans commises par une personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction” et “harcèlement sexuel”.



Selon le Progrès, ce capitaine de police appartenant à la brigade criminelle de la Sûreté départementale du Rhône est soupçonné d’avoir agressé sexuellement un mineur de 17 ans en 2019 et 2020, dans l’exercice de ses fonctions. Il a été placé sous contrôle judiciaire.