Lyon : un projet de grande ampleur prévu sur la Rive droite du Rhône

La Métropole et la Ville de Lyon ont lancé un projet urbain de grande ampleur. Il s’agit de réaménager 2,5 km du quai de la rive droite du Rhône. Ce projet s’étend du tunnel de la Croix-Rousse jusqu’à Perrache.

Une première concertation s’est tenue en décembre 2021, avec plus de 2500 participants.

Les équipes ont décidé de se concentrer sur trois enjeux principaux, qui seront le fil rouge de ces travaux.

Le premier consiste à l’amélioration de la qualité de l’espace public en y apportant de nouveaux espaces. Ici le but est de développer le végétal, créer des lieux de promenade, détente afin de mettre en valeur le périmètre du patrimoine de l’UNESCO. 1 200 arbres seront plantés et les alignements de platanes historiques renforcés. Trois hectares seront végétalisés. 45% de surface seront rendus perméables.



La mobilité et la qualité environnementale ont pour objectif d’être optimisés, cette initiative constitue le deuxième axe de ce projet. L’idée est de favoriser les piétons, et vélos afin d’offrir des alternatives à la voiture. Les piétons auront “75% de place supplémentaire” par rapport à aujourd’hui. Les voitures n’auront plus que trois voies de circulation contre 5 à 6 aujourd’hui.



Enfin, le troisième enjeu consiste en l’amélioration du rapport de la ville avec son fleuve. Il faut retrouver des liens au Rhône comme par exemple avec la création de nouvelles haltes fluviales et cheminements pour accéder facilement aux quais.

Le début des travaux est prévu en 2025. Ils vont se poursuivre jusqu’en 2030. Coût du projet : 90 millions d’euros. A noter que les travaux seront réalisés par phases successives pour que tout au long des années, afin que l’accessibilité à la Presqu’île soit maintenue.



