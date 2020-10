Lyon : un rassemblement en hommage à Samuel Paty ce dimanche

En hommage à Samuel Paty, le professeur d’histoire-géographie sauvagement assassiné vendredi près de Paris, un rassemblement est prévu ce dimanche après-midi à partir de 15h place Bellecour à l’appel de plusieurs organisations syndicales et de nombreux partis politiques. Le conseil des mosquées du Rhône va également se réunir à 14h.



Pour rappel, l’enseignant avait été retrouvé décapité ce vendredi soir près d’un établissement scolaire dans la commune de Conflans Saint-Honorine (Yvelines). Quelques jours plus tôt, il aurait mené une intervention sur la liberté d’expression dans sa classe. Il aurait notamment montré des caricatures du prophète Mahomet. Le jeune terroriste de 18 ans avait été abattu quelques minutes plus tard à Evreux.



Samuel Paty avait notamment fait ses études à l’université Lyon 2. À noter qu’un hommage national lui sera rendu ce mercredi.