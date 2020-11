Lyon : un restaurant d’un nouveau genre débarque dans le 6e arrondissement

C’est une nouvelle manière d’exister pour les restaurateurs durant le confinement : les clouds Kitchens.



Concrètement, il s’agit d’établissements qui ne cuisinent qu’à destination de la livraison. Le client vient chercher son plat et le consomme ailleurs, au bureau ou directement sur son canapé.



Les restaurants n’ont pas de “salle” mais disposent d’une cuisine et d’un chef, comme un vrai restaurant. Un mode de restauration qui permet également de faire face à l’essor des services de livraison à domicile comme Deliveroo et Uber Eats.

C’est le concept choisi par les propriétaires du restaurant La Petite Ferme, dans le 6e arrondissement de Lyon. Une “Cloud Kitchen“ qui vient tout juste d’ouvrir.

Chez La Petite Ferme, tous les plats sont réalisés par le chef avec des produits locaux. Et afin de réduire au maximum l’impact sur la planète, chacun des plats est servi dans un bocal en verre dans lequel il peut être directement réchauffé.

Pour Marion et le chef Laurent Thomas, la décision de faire de leur restaurant une “cloud kitchen” s’est imposée pour faire avancer leur projet de restaurant, malgré la Covid-19. Bien que regrettant le “contact clientèle” propre à l’ambiance de salle, ils se disent heureux de pouvoir poursuivre leur activité en dépit du confinement.

Une fois l’épidémie derrière eux, les deux propriétaires envisagent de continuer ce concept. “On vit au jour le jour donc si on doit ouvrir une salle avec des places assises, on en discutera le moment venu”.



La Petite Ferme, 32 rue Ney, Lyon 6

06 62 04 38 10

Plus d’infos ici