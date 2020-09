Lyon : un SDF s’offre un repas de luxe et laisse une note de 1500 euros

Un trentenaire sans domicile fixe est allé dîner lundi soir dans le restaurant d’un hôtel de luxe situé dans le 2e arrondissement de Lyon. Après avoir profité d’un copieux repas et de grands crus jusqu’au milieu de la nuit, il n’a pu régler l’addition.



La note s’élevait à près de 1500 euros ! Il n’a pu régler avec sa carte de crédit, le SDF quitte donc les lieux sans payer avant de se faire rattraper par une patrouille. Le fin gourmet a par la suite pris le temps de digérer cela au poste de police.



Un oublie de code de carte qui pourrait lui coûter cher



Cuisiné par les agents des forces de l’ordre lors de sa garde à vue, l’individu a expliqué vouloir payer la note, mais qu’il avait oublié le code de sa carte bancaire.



Avec déjà sept mentions à son casier judiciaire, l’homme sera présenté au parquet et pourrait être mis en examen pour filouterie d’aliments. Une scène qui porte à sourire, mais qui pourrait coûter très cher au trentenaire. Il encourt jusqu’à six mois de prison et 7 500 euros d’amende.