Lyon : un service “Click and Collect” bientôt disponible dans les bibliothèques municipales

L’adjointe à la culture de la mairie de Lyon, Nathalie Perrin-Gilbert, a annoncé ce vendredi que le système “Click and Collect” serait finalement disponible dans les bibliothèques municipales de Lyon, dans le courant de la semaine prochaine.



C’est une bonne nouvelle pour les lecteurs, les étudiants et tous ceux qui cherchent à s’évader durant le confinement ! Ce service baptisé “Prêt à emporter” devrait permettre d’emprunter jusqu’à 8 documents via une réservation en ligne. Dès que vos ouvrages seront disponibles, vous disposerez d’un délai de cinq jours pour aller les récupérer.



Retrouvez les informations concernant les conditions d’ouverture des autres bibliothèques municipales de Vienne, Villefranche et Bourgoin-Jallieu ici.