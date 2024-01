Lyon : une adjointe de Grégory Doucet remet sa démission

Il y a du mouvement du côté de la mairie de Lyon. Selon une information de nos confrères de Tribune de Lyon, Florence Delaunay, adjointe du maire de Lyon Grégory Doucet et conseillère du 6e arrondissement de la capitale des Gaules a annoncé qu’elle souhaitait quitter son poste d’élue de la République. Elle occupait le rôle de 19e adjointe en charge des droits et des égalités, des mémoires ainsi que du culte et spiritualité. Elle n’aurait cependant pas fait une croix sur son poste de conseillère municipale. Le nom de son ou sa remplaçante n’a pour l’heure pas encore été communiqué.

E.R