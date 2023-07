Lyon : une aide de 500 000 euros pour les commerces dégradés

En raison des dernières émeutes qui secouent ces derniers jours la Métropole lyonnaise, la ville de Lyon s’engage à soutenir l’ensemble des commerces touchés par celles-ci.



Une aide exceptionnelle de 500 000 euros sera donc accordée aux commerçants sinistrés. Ce soutien de la municipalité s’ajoute à 2 autres dispositifs afin d’aider rapidement les commerces dégradés.

Le premier concerne le soutien financier à la Chambre de commerce et d’industrie 50 000 euros pour permettre la création d’une cellule d’urgence d’accompagnement.

Le deuxième dispositif désigne la participation à un fonds d’indemnisation, collectivité pouvant apporter une aide directe aux commerçants et aux artisans à hauteur de 300 000 euros.



De plus, les demandes d’autorisation de travaux par les commerçants seront simplifiés à l’aide d’une adresse mail ( urbanisme.info@mairie-lyon.fr ) conçue spécialement pour être pris en charge plus rapidement par la métropole.

Enfin, la ville de Lyon apporte son soutien aux commerçants et artisans dans leurs demandes faites à l’État et aux organismes d’assurance.