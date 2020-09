Entre vingt et trente personnes ont participé à une bagarre dans la nuit de mercredi à jeudi sur le quai Augagneur dans le 3e arrondissement de Lyon.



Deux personnes ont été prises en charge par les pompiers et transportées à l’hôpital pour des blessures légères. Une enquête a été ouverte. On ignore pour le moment les raisons de cette bagarre qui a éclaté vers 1h40.