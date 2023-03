Lyon : une benne à ordures ménagères électrique arrive dans la Métropole

Une benne à ordures ménagères entièrement électrique est acquise par la métropole de Lyon. En partenariat avec Renault Trucks, la ville a commandé sa première BOM électrique qui sera mise en service après des essais concluants.



Dotée d’une autonomie comprise entre 60 et 80 km, les retours des conducteurs et des ripeurs sont très positifs en indiquant dans un communiqué qu’ils « apprécient le fait d’être moins exposé au bruit et aux gaz d’échappement lors des travaux à l’arrière du véhicule ainsi que la détection automatique du type de bac à collecter ».



Le véhicule de 11 tonnes permettant une avancée écologique pour la Métropole de Lyon, sera mis en service sur le territoire Nord-Ouest de la ville.