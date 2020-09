Lyon : une centaine de personnes ont manifesté contre le racisme et l’islamophobie

Une marche contre la haine et l’islamophobie a eu lieu ce samedi dans les rues de la ville de Lyon. Une centaine de personnes étaient présentes lors de ce rassemblement. Un événement organisé après les incendies volontaires survenus dans deux mosquées de la Métropole de Lyon au mois d’août dernier.



Plusieurs associations (l’association Salam, la coordination contre le racisme et l’islamophobie, le mouvement pour une solidarité internationale) ont donc pris la décision d’appeler à une manifestation “contre le racisme et l’islamophobie” ce samedi, place de la Comédie, dans le 1er arrondissement lyonnais.



Les manifestants ont appelé les autorités publiques à “tout mettre en œuvre” pour interpeller les auteurs de ces incendies criminels. À noter que des enquêtes pour “dégradations volontaires par incendie” ont été ouvertes et confiées à la Sûreté départementale de Lyon.