Lyon : une collecte de sang gourmande avec les Toques Blanches Lyonnaises

La collecte gourmande se déroulera le 1er et le 2 février au Palais de la Bourse dans le 2ème arrondissement de Lyon, de 10h30 à 19h30.

La collecte est organisée, en partenariat avec Les Toques Blanches Lyonnaises, l’association qui regroupe une grande partie des chefs cuisiniers de Lyon. Et pour remercier les donneurs et donneuses, ils prépareront des crêpes salées et sucrées, spécialement pour l’occasion.

Pour s’inscrire, il faudra se rendre sur le site de l’EFS : https://dondesang.efs.sante.fr/