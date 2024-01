Lyon : une deuxième maison du don ouvre dans le quartier de la Part-Dieu

Depuis le jeudi 16 janvier, les Lyonnais auront le choix pour leur prochain don de sang ou de plasma. En effet, l’Établissement français du sang (EFS), ouvre une deuxième maison du don, dans le quartier de la Part-Dieu. Cette nouvelle maison du don est idéalement située, au cœur d’un quartier emblématique et très dynamique, en plus de la maison du don de Confluence, située place des archives.

De l’extérieur, on devine l’objectif de cette maison, celui « D’incarner la convivialité et l’esprit de communauté, des valeurs emblématiques du don de sang » d’après le docteur Brice Poreau. « La tranche des 20-29 ans est la plus présente en collecte puisqu’ils sont 36% à donner leur sang et les 18-29 ans représentent 65% des nouveaux donneurs » explique ce dernier.

Christophe le Bourlot, donneur régulier, complète, « Je donne mon sang, car c’est un acte civique et je veux particper à ce grand combat. »

A.B