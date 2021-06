Lyon : une enquête pour les détectives en herbe au Musée d’Art Contemporain

C’est une idée pour s’occuper ce week-end. Trésor Aventure organise une enquête policière sous forme de chasse au trésor au Musée d’Art Contemporain à Lyon.



Les visiteurs devront résoudre un vol et un crime commis au MAC situé au centre de la cité Internationale.

Les premiers éléments de l’enquête ont permis de réduire la liste des suspects à 9 personnes. À l’aide d’indices disséminés au sein de la cité, vous pourrez utiliser votre livret pour tentez de résoudre cette enquête.



Le jeu est organisé en collaboration avec le festival “Quai du Polar”. Comptez 1h à 1h15, le jeu est possible à partir de 7 ans, à condition que l’enfant soit accompagné. Il n’y a pas d’inscription préalable. Les livrets seront disponibles au stand Trésor Aventure qui sera présent au niveau du Musée d’Art Contemporain à la Cité Internationale de Lyon, en face du cinéma UGC entre 13h et 18h30.



Tarif 6,00 € (paiement sur place : espèces, CB)