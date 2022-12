Lyon : une étape supplémentaire pour le parc des Balmes

Les élus de la Ville de Lyon sont appelés à voter pour le lancement du marché de maîtrise d’œuvre du parc des Balmes. Ce projet s’appuiera sur la création de sentiers, jardins et belvédères au sein des balmes de Fourvière, dans les 5ème et 9ème arrondissements.



Le site est un véritable réservoir de biodiversité et offre une succession de panoramas exceptionnels sur la ville, la Saône et jusqu’aux Alpes.



Une délibération qui sera examinée lors de la prochaine séance de janvier.