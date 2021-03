Lyon : une exposition qui va vous mettre l’eau à la bouche

Le musée Lugdunum-musée et théâtres romains, situé dans le 5e arrondissement lyonnais, propose une nouvelle exposition temporaire baptisée “Une salade, César ? De la taverne au banquet”.



Cette exposition, au nom alléchant, explore les multiples aspects des pratiques alimentaires des Romains. Cette balade dans l’histoire alimentaire de l’Antiquité romaine s’effectue à travers divers espaces : le macellum (marché), la caupona (taverne), la culina (cuisine), le triclinium (salle de banquet).



Cette exposition, de plus de 500 m2, met en scène plus de 300 objets reflétant les pratiques alimentaires des plus humbles avec leurs repas frugaux, aux plus riches romains et leurs grands banquets.



La question de la diététique est également abordée à travers la présentation de menus spécifiques évoqués dans les textes antiques.



Une exposition, prévue jusqu’au 4 juillet 2021, qui donne l’eau à la bouche !