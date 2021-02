Lyon : une femme menacée de mort et harcelée par son ex-conjoint

Le 30 janvier, une femme a déposé plainte au commissariat de police dans le 8ème arrondissement de Lyon pour des faits de violences conjugales. Selon un communiqué de la police nationale, ces violences sont récurrentes depuis 2016 et avaient lieu devant leurs enfants, alors âgés de 5 et 11 ans.



Le couple s’est séparé, mais l’homme continuait à se rendre au domicile et violenter la femme de 37 ans.



L’homme âgé de 40 ans a été placé en garde à vue le 1er février. Il a été présenté au parquet ce mercredi 3 en vue d’un jugement en comparution immédiate. L’expertise psychiatrique du suspect concluait que l’homme était passible d’une sanction pénale.