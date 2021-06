Lyon : une fresque du climat arrive à l’Hôtel de Ville

Après avoir déclaré l’état d’urgence climatique le 25 mars dernier, la Ville de Lyon souhaite sensibiliser ses habitants avec une fresque du climat.

Du 16 juin au 10 juillet, l’Hôtel de Ville de Lyon proposera 12 ateliers qui permettront aux Lyonnais et Lyonnaises d’approfondir leurs connaissances sur les “enjeux liés au changement climatique” et “entrer ensemble dans la transition écologique”.

Par cette initiative, la mairie écologiste continue sur sa ligne directrice et “invite à s’informer sur les bases scientifiques du climat pour comprendre la situation, décrypter les informations, se faire une opinion, agir et se tourner vers le changement”.

La Fresque du climat sera présentée sous la forme d’un grand jeu basé sur 42 cartes issues des travaux du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).



Pour cette opération, qui se tiendra dans l’atrium de l’Hôtel de Ville, les participants sont invités à constituer des équipes de 4 à 8 personnes. Un animateur encadrera une ou plusieurs équipes afin de les guider durant l’atelier.

Pour s’inscrire, rendez-vous ici. A noter que le jeu est accessible aux adolescents (dès 12 ans) et aux adultes. Les inscriptions sont également possible par téléphone via Lyon en Direct : 04 72 10 30 30