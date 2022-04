Lyon : une heure de silence décrétée par jour dans les centres commerciaux de la Part-Dieu et de Confluence

À Lyon, une heure de silence sera mise en place au cours des prochains jours, du lundi au vendredi, entre 10h et 11h, au sein des centres commerciaux de la Part-Dieu et de Confluence.

Une heure de silence qui va se traduire par l’arrêt des musiques diffusées dans les allées, tandis que les lumières seront tamisées.

Le but : inclure davantage un public en situation de handicap, particulièrement les personnes autistes ou souffrantes de misophonie (aversion aux sons), et créer des espaces où tout le monde se sent intégré.