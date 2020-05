Lyon: une jeune femme poignardée pour avoir fait la fête trop bruyamment

Dans le 3e arrondissement de Lyon un conflit de voisinage s’est transformé en agression ce week-end. Une jeune femme de 20 ans s’est faite poignardée par son voisin dans la nuit de samedi à dimanche.



Selon Le Progrès, la jeune femme aurait organisé une fête chez elle très certainement pour fêter le déconfinement avec ses amis, son voisin âgé de 38 ans serait allé sonner chez elle ne supportant plus le bruit, et lui aurait porté un coup de couteau.



L’homme a été arrêté peu après cette agression et a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte. Le pronostic vital de la victime est toujours engagé à l’heure actuelle.