Lyon : une journée pour parler des choses “taboues”

Le “Fevers talks festival : amour et plaisir” débarque à Lyon le samedi 21 mai. Les différents festivaliers pourront venir parler de sexe pendant toute une journée dans le 7e arrondissement à la Commune.

Le but est de parler ouvertement du sexe avec au programme, quatre conférences organisées tout au long de la journée. Rythmées au son d’une Dj présente pour l’occasion, les langues pourront plus facilement se dénouer et aborder cette thématique taboue en France.

Il est possible de s’inscrire pour assister aux quatre, à une seule d’entre elle ou uniquement pour avoir accès aux stands et au bar à cocktails.