Lyon : une marque de lingerie pour femmes transgenres voit le jour

Depuis jeudi, la plateforme de financement collaboratif KissKissBankBank voit une marque de lingerie lyonnaise proposer des sous-vêtements spécialisés pour les femmes transgenres.

Un jour parfaitement choisi de la part de la marque Effeuillantine puisqu’elle a mis en prévente ses produits à l’occasion de la journée de la visibilité transgenre, indique Le Progrès.

Parmi les deux premières créations de ce style développées par Effeuillantine, on retrouve un string et une culotte, disponibles en noir et en rouge, conçus spécialement pour les femmes transgenres et permettant le “tucking”, soit la dissimulation des parties intimes.

Pour en découvrir plus à propos de ce nouveau type de lingerie, rendez-vous ici.