Alors que la couronne de la Vierge Marie de Fourvière avait été volée en 2017, une nouvelle couronne va être installée sur la tête de la statue le 1er décembre prochain. Il s’agirait de plusieurs familles lyonnaises anonymes qui l’aurait financée. Elle a été réalisée par l’orfèvre Goudji selon nos confrères de LyonMag et elle sera en argent cette fois-ci et non plus en or.