Lyon : une nouvelle exposition lancée pour les vacances de février

Du 8 au 21 février prochain, l’Hôtel de la Métropole proposera une exposition gratuite et ouverte à tous à Lyon, intitulée « EXTRAITS DE CULTURE, la culture sort de ses réserves », et ce durant deux semaines.



Les visiteurs pourront revenir sur 800 ans d’histoire du quartier de la Part-Dieu. Cette exposition sera présentée aux archives du département du Rhône et de la Métropole de Lyon.



Cet événement a été adapté pour favoriser la distanciation physique et le respect des règles sanitaires. Le port du masque sera donc obligatoire pendant toute la durée de la visite et pour tous les participants dès 11 ans. Du gel hydro-alcoolique sera également mis à disposition tout au long du parcours.