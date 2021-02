Lyon : une nouvelle liaison aérienne inaugurée le 1er avril

La compagnie espagnole Volotea a annoncé ce mardi l’ouverture d’une nouvelle liaison aérienne entre Lyon Saint-Exupéry et Nantes.



À partir du 1er avril, cette ligne sera disponible quatre fois par semaine, lundi, jeudi, vendredi et samedi. Les billets sont d’ores et déjà disponibles.



Cette nouvelle liaison de la compagnie est la cinquième au départ de Lyon après Caen, Ajaccio, Bastia et Figari. Pour rappel, Volotea propose également des trajets vers l’Espagne, la Croatie, la Grèce, l’Italie ou encore le Portugal.