Lyon : une nuit spéciale Tim Burton à la Halle Tony Garnier

Pour mettre à l’honneur le lauréat du Prix Lumière, Tim Burton, les organisateurs du Festival Lumière propose, le 22 octobre prochain, une nuit spéciale Tim Burton. “Une nuit de folie avec des animations, des surprises, des raretés et, bien sûr, quatre grands chefs-d’œuvre de Tim Burton“, indique les équipes du festival.



Les spectateurs pourront revoir quatre films du réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain : Beetlejuice (1h32), Ed Wood (2h07), Mars Attacks (1h46) et Sleepy Follow : La Légende du cavalier sans tête (1h45).



La billetterie est déjà ouverte. Les places coûtent entre 20 et 25 €. Le café et les croissants seront offerts au petit matin.



Rendez-vous à la Halle Tony Garnier le 22 octobre prochain, à 21h00.