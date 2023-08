Lyon : une plongée dans les coulisses du réseau TCL

Sytral Mobilités, qui gère le réseau de transports en commun lyonnais (TCL), va proposer une visite dans les coulisses du réseau TCL les 16 et 17 septembre prochains, à l’occasion de la 40e édition des journées européennes du patrimoine.

Il sera possible de voir l’envers du décor sur trois sites différents : à Perrache, pour découvrir le centre de maintenance des bus, à Meyzieu, pour voir le site des rames des lignes de tramway T3 et T4, et au Thioley, le centre névralgique de la ligne D du métro, situé à Vénissieux.