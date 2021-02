Lyon : une portion des berges du Rhône fermée jusqu’à nouvel ordre

La Métropole de Lyon a annoncé ce vendredi après-midi qu’une partie des berges située au niveau de la piscine du Rhône est fermée jusqu’à nouvel ordre. Dans le même temps, une déviation a été installée pour les cyclistes et les piétons sur les 400 mètres concernés.



Cyclistes et piétons vont être concernés par la fermeture et la zone sera interdite d’accès au moins jusqu’à la fin du week-end. Les berges ne rouvriront que lorsque la décrue du Rhône sera constatée.



“Ce matin, un joggeur a malencontreusement glissé sur le bois dont une latte s’est brisée. Sa chute n’a heureusement pas eu de conséquence sérieuse et il a alerté la Métropole pour prévenir du risque”, précisent les services de la Métropole dans un communiqué, publié sur Twitter.

🌊 Crue du Rhône : par sécurité, la Métropole de #Lyon ferme les berges, au niveau de la promenade en bois, le long de la piscine du Rhône. Une déviation piétons et cyclistes est mise en place par les quais hauts.



— Métropole de Lyon (@grandlyon) February 5, 2021