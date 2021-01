Lyon : une prof fait valoir son droit de retrait pour avoir du chauffage

Une enseignante du collège Gabriel Rosset de Lyon a exercé son droit de retrait ce lundi. Et pour cause. Elle a refusé de faire cours dans une salle sans chauffage, à 3,9°C.

En effet, selon la CGT éducation “elle subit cette situation depuis plus de deux semaines. La direction du collège a déjà signalé cette situation à la métropole sans obtenir le moindre changement. Cette enseignante se retrouve à chercher elle-même une solution en changeant parfois de salle chaque heure et elle ne peut assurer ses cours dans des conditions correctes puisqu’elle a déjà fait cours dans une salle à moins de 12 degrés”.

Les personnels du collège et le syndicat affirment être solidaires de cette collègue et “exige qu’une solution pérenne et satisfaisante soit trouvée de toute urgence”.