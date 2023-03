Lyon : une réunion d’information se déroule pour la nouvelle ligne de tramway T9

Un projet avec un budget de 224 millions d’euros permettra la création de la nouvelle ligne de Tramway à Lyon, le T9. TCL Sytral indique que la ligne reliera le sud et le nord de Vaulx-en-Velin, en connectant les campus de La Doua à Villeurbanne et les pôles de formation et d’enseignement supérieur à Vaulx-en-Velin.

Une réunion d’informations et d’échanges se déroulera ce mercredi 1er mars à la mairie de Vaulx-en-Velin de 18h30 à 20h30.