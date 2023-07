Lyon : Une seconde vie pour la tour Guillot-Bourdeix

C’est un nouveau souffle dont bénéficie la tour Guillot-Bourdeix. À l’occasion de la réhabilitation de l’ex-tour du CIRC, feront de ce vaste bâtiment des logements, parc, maison médicale en passant par commerces solidaires. Un nouveau quartier verra alors le jour d’ici 2028 à Monplaisir (8e).

Processus entamé en mai 2022, la Ville de Lyon a sélectionné le projet « Impulsion » porté par les promoteurs Icade et Redman et par l’agence d’architectes la Nouvelle AOM parmi quatre finalistes pour réhabiliter l’ancienne tour du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC).

Un projet moderne qui offrira plusieurs nouvelles vies à ce bâtiment de 68 mètres édifié en 1972 par les architectes lyonnais Pierre Bourdeix et Paul Guillot. Sans oublier au sommet de la tour, un jardin avec un rooftop dans lequel se trouvera restaurant.

Concernant, les derniers étages, ils seront en partie pour accueillir un restaurant panoramique et un jardin productif. La production de fruits et légumes issue du jardin suspendu approvisionnera le restaurant confié à Christian Têtedoie, célèbre chef étoilé lyonnais et meilleur ouvrier de France, dans une dynamique d’alimentation saine, durable, bio et locale.