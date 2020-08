Lyon : une vingtaine de tags “anti-système” relevés sur des murs

Plusieurs murs de clôture de maisons et de résidence ont été tagués dans la nuit de samedi à dimanche dans le 5e arrondissement lyonnais.



“ACAB”, “Quit school” ou encore “1312”, une vingtaine d’inscriptions anti-système ont été aperçues. Des messages dénonçant le nazisme, la violence faite aux femmes (“Un homme mort ne viole pas”), mais aussi destinés à soutenir certaines minorités, comme les homosexuels, ont aussi été observés. (“Pédé et si fier”, “PD et heureux !” ou encore “L’homophobie est un crime”).



Selon les premières informations, deux personnes seraient à l’origine de ces tags.