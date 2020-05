Lyon va laisser la nature reprendre ses droits !

Pendant le confinement la nature a pu souffler et reprendre ses droits en se développant sans limite, laissant place à une biodiversité riche ce que la ville de Lyon souhaite préserver.

En effet, une gestion plus adaptée et respectueuse des espaces verts va êtrre mise en place, transformant ainsi plus de la moitié des “espaces gérés” en “espace nature.”

Concrètement, il s’agit donc de limiter au maximum les zones de tontes privilégiant l’accueil du public. Les prairies seront fauchées 1 à 3 fois par an, il n’y aura pas de désherbage afin de permettre à la flore locale de se développer.

Par exemple au parc de la Tête d’or, 49% des 105 hectares du parc vont devenir des espaces nature contre 20,5% actuellement. Cette logique de respect de l’environnement va s’appliquer dans les 9 arrondissements de Lyon.

Au total, sur l’ensemble de la Ville, la moitié des espaces verts seront traités avec une tonte ou un fauchage seulement lorsque cela est nécessaire, contre un tiers aujourd’hui.

Cela va se traduire sur le 5ème arrondissement, par la tonte de seulement 2 hectares sur les 7,5 habituels, sur le 9ème arrondissement, à peine 1 hectare sur les 3,5 hectares habituels, sur 3ème et 6ème arrondissement 15 hectares sur les 20 hectares habituels

Sur le Parc de Gerland, 5 hectares supplémentaires sont laissés en prairie.